В Минэкологии Казахстана назвали возможную причину массовой гибели тюленей на берегу Каспия

CentralAsia (KZ) - Одну из возможных причин массовой гибели тюленей в Мангистауской области Казахстана озвучил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, передает Informburo.kz

«Есть версия, что некоторые особи погибли от наличия сетей. То есть от человеческого воздействия. Но большая часть тушь сильно разложилась. Поэтому в комиссии принимают комплексное участие все соответствующие специалисты, которые должны сделать каждый по своей линии лабораторные исследования. Сейчас мы находится в ожидании результатов», – сказал Алиев на брифинге в СЦК.

28 октября сообщалось, что в районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя. На место выехали представители межобластной бассейновой инспекции, акимата, Института гидробиологии и экологии, филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk. 29 октября количество погибших тюленей в Мангистау достигло 289. Специалисты отобрали биологические пробы.

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