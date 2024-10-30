Россельхознадзор уличил Казахстан в мошенничестве с фитосанитарными сертификатами

Россельхознадзор

CentralAsia (KZ) - Россельхознадзор выявил незаконные схемы поставок подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

В нем утверждают, что Комитет государственной инспекции в АПК Казахстана неправомерно использовал реквизиты свыше 100 фирм, не осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, при оформлении фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию.

«На протяжении нескольких лет теневой порядок применялся Комитетом для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС с целью умышленного уклонения от фитосанитарной проверки по месту доставки», — указано в сообщении.

В Россельхознадзоре считают, что эти действия казахстанской стороны создают предпосылки для ухода от налогов, а также искажают реальный товарооборот сельхозпродукции между странами.

По данным ведомства, за два года использования недействительных документов казахстанская сторона ввезла более 120 тыс. тонн растениеводческих продуктов. В целом не было предъявлено к контролю в местах назначения 260 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Подробнее о выявленной схеме написало издание «Агроэксперт». По его данным, растениеводческая и плодоовощная продукция ввозилась в РФ по поддельным фитосанитарным сертификатам, которые оформляли на российские компании, причем сами предприниматели даже не знали, что стали импортерами. В Россельхознадзор поступило свыше сотни обращений от российских предприятий, которые просили ведомство разобраться, почему их реквизиты используют мошенническим образом.

В частности, на ИП Оглодков П. А. было оформлено 56 фитосертификатов с различными адресами получения на территории России. Сам индивидуальный предприниматель, занимающийся производством фруктовых чипсов, пастилы и орехов в Кургане, сообщил в Россельхознадзор, что не имеет договорных отношений с какими-либо организациями в Казахстане, не пересекал границу Казахстана и не осуществлял ввоз или вывоз каких-либо товаров из ЕАЭС.

На гендиректора другого российского предприятия «ПКФ «Чистые технологии» Анастасию Далингер было оформлено 16 фитосанитарных сертификатов. Она заявила ведомству, что этого не делала и не является импортером подкарантинной продукции из стран ЕАЭС.

Как ожидается, 30 октября в формате видеосвязи руководство Россельхознадзора проведет переговоры с замминистра сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы по поводу выявленных нарушений. Представители службы подчеркнули, что казахстанская сторона оставила без ответа 30 писем, отправленных российским ведомством.

Ранее в этом месяце Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию срезанных цветов из Казахстана. Отмечалось, что большую часть этой продукции республика реэкспортирует из недружественных России стран, в числе которых Нидерланды, Польша, Бельгия. До этого РФ запретила ввоз пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, семян льна из Казахстана. Под ограничения попали в том числе томаты, перцы, семена подсолнечника для посева из третьих стран, а также дыни казахстанского производства.

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