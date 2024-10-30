В результате удара по Бейт-Лахии в секторе Газа погибли 93 человека. США призвали закончить войну в Газе

CentralAsia (CA) - Минздрав Палестины сообщил, что как минимум 93 человека погибли, порядка 40 пропали без вести в результате авиаудара Израиля по пятиэтажному жилому дому на севере сектора Газа, передает Al Jazeera.

Удар был нанесен в ночь на вторник в районе населенного пункта Бейт-Лахия.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен гибелью множества мирных жителей в результате авиаудара, передает «Би-би-си».

«Это ужасающий инцидент с ужасными последствиями», — сказал он, подчеркнув гибель двадцати детей. «Трагическая цена, которую заплатили гражданские в этом последнем ударе, — еще одно напоминание о том, что необходимо положить конец этой войне», — сказал Миллер.