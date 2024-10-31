Гуманитарный фонд Заида Султана начинает раздачу зимних комплектов монгольским мусульманам

CentralAsia (MNG) -

Благотворительный и гуманитарный фонд имени Заида бин Султана Аль Нахайяна начал раздачу предметов первой необходимости на зиму в Монголии в рамках своей инициативы «Зимняя сумка». В настоящее время инициатива реализуется в 19 странах.

Фонд Zayed Humanitarian Foundation распределил зимние комплекты в пяти местах в городе Өлгий аймака Баян-Өлгий, где также находится комплекс шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна. В состав комплекса входят школа и мечеть, детский дом «Джанур» для девочек, детский дом «Багтух» для мальчиков, школа по заучиванию Корана для девочек «Джаст Тлук» и общеобразовательная школа «Бастама».

Зимние сумки, включающие одеяла, пальто (куртки), комплекты зимней одежды, носки, перчатки, шапки и другие предметы первой необходимости, были розданы многим слоям населения города Улгий, включая детей в возрасте от двух до шестнадцати лет, а также взрослых и пожилых людей. Эти зимние запасы направлены на защиту населения, особенно детей, от болезней, характерных для холодного климата.

В этом году инициатива по сбору зимних сумок нацелена на ряд стран в разных регионах мира, включая Иорданию, Египет, Марокко, Ирак, Сирию, сектор Газа, Пакистан, Азербайджан, Туркменистан, Россию, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Танзанию, Монголию, Непал, Афганистан и Косово.

В этом году Фонд удвоил число бенефициаров инициативы «Зимние сумки», доведя общее количество сумок до 50 000 с 20 000 в прошлом году.

источник: MiddleAsianNews

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