Steppe Copper и Cuprum Energy будут сотрудничать в секторе гидрометаллургии

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелович Токаев посетил Монголию с государственным визитом. В рамках государственного визита 29 октября 2024 года в Монгольской национальной торгово-промышленной палате состоялось первое заседание монголо-казахстанского совместного делового совета.

На заседании представители бизнеса двух стран обсудили вопросы углубления и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также подписали меморандумы о взаимопонимании.

Более того, компании из Казахстана в сфере сельского хозяйства, продовольствия, внешней торговли, легкой промышленности и горнодобывающей промышленности организовали бизнес-встречи с монгольскими предприятиями для расширения многостороннего сотрудничества.

Финансовый директор ООО Steppe Copper Гэнэндарам Жаргалсайхан и директор казахстанского ООО Cuprum Energy Еркен Магад подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере гидрометаллургии.

Данный меморандум открывает возможности для внедрения опыта ведущих инженеров Монголии в области производства катодной меди в Казахстане, что внесет ощутимый вклад в экономику Монголии и экономические отношения между двумя странами.

Steppe Copper LLC — национальная компания, работающая в сфере управления, инвестиций и консалтинга, которая успешно реализовала такие проекты, как Achit Ikht (член Лондонской биржи металлов), Steppe Arena и Steppe Metal Powder.

источник: MiddleAsianNews

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