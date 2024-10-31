Посол: диалог культур – важный фактор укрепления дружбы между народами Монголии и Беларуси

CentralAsia (MNG) - Диалог культур – важнейший фактор укрепления дружбы и доверия между народами Монголии и Беларуси. Такую точку зрения высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси Батсух Баярсайхан 30 октября на открытии монгольской фотовыставки «Мандала: Тайный храм Тантры» в галерее и салоне искусств «АртХаос» в Минске, сообщает BelTA.

«Добро пожаловать на фотовыставку, которую мы проводим впервые в Республике Беларусь, — подчеркнул глава дипмиссии. — Монголию и Беларусь связывают давние, традиционные и дружеские отношения, наши народы близки как братья».

Батсух Баярсайхан обратил внимание на важность того, что отношения и сотрудничество между двумя странами из года в год усиливаются. «В первую очередь, это заслуга лидеров наших стран», — выразил свое мнение посол Монголии.

Дипломат продолжил: «Хотел бы особо подчеркнуть значение состоявшегося в июне 2024 года государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну, который стал историческим и открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, вывел наше сотрудничество и взаимодействие на качественно новый уровень, укрепил нашу дружбу».

«Рассматривая диалог культур, культурный обмен как один из важнейших факторов укрепления дружбы и доверия между народами Монголии и Беларуси, посольство приняло решение об организации данной фотовыставки. Мы представляем лучшие экспонаты Храма-музея Чойджин-ламы, которые созданы с использованием различных техник изобразительного искусства с использованием уникальной цветовой гаммы, - сказал Батсух Баярсайхан. - Эти работы являются шедеврами монгольского искусства, связанными с историей и культурой Монголии XVII-XIX веков. На сегодняшний день выставка «Мандала» экспонировалась более 30 раз в 13 странах мира».

Посол Монголии поблагодарил руководство Мингорисполкома за всестороннюю помощь в организации сегодняшнего мероприятия. «Мы надеемся, что наше мероприятие будет способствовать расширению знаний о Монголии. Пусть монголо-белорусская дружба будет крепкой и долгой», — пожелал глава монгольской дипмиссии.

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко отметил, что Беларусь и Монголия показывают пример дружбы и сотрудничества. Он подчеркнул схожесть стран в отношении к истории, национальным традициям, передаче из поколения в поколение исторической памяти и культуры.

В открытии выставки приняли участие представители государственных органов Беларуси, посольство Монголии в Беларуси, главы дипломатических и консульских миссий, представительств международных организаций, творческой интеллигенции.

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