Управленческая команда МФБ будет выбрана в ходе открытого международного тендера

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем заседании Кабинета министров министр финансов Жавхлан Болд представил вопрос о выборе руководящей команды АО «Монгольская фондовая биржа» (МФБ).

С расширением деятельности компании растет потребность во внедрении лучших международных практик и наборе международных профессиональных кадров. Чтобы отвечать требованиям рынка, МФБ необходимо модернизировать систему инфраструктуры, расширить рынок, улучшить ликвидность, повысить эффективность и доход компании за счет изучения лучших международных практик, поддерживать стабильный рост, улучшать качество продукции и услуг и удерживать инфраструктурный риск на приемлемом уровне.

Совет директоров МФБ запустит открытый международный тендерный процесс для выбора генерального директора и управленческой команды для МФБ, чтобы нанять компетентную рабочую силу с хорошим международным опытом. В течение этого года приглашение на открытый тендер будет опубликовано на веб-сайте Монгольской фондовой биржи. Оно также будет объявлено через местные и международные информационные агентства для обеспечения широкого участия.

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