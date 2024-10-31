В Улан-Баторе состоялся международный форум «Будущее жилья Монголии - 2024»

CentralAsia (MNG) - Форум был совместно организован Министерством городского планирования, строительства и жилищного строительства (MГПСЖС), Всемирным банком и Министерством семьи, труда и социальной защиты. Участники обсудили многогранные решения в области жилья, подходящие для Монголии, перепланировку районов юрт, план и проектирование зеленого, устойчивого к стихийным бедствиям и доступного жилья, а также устойчивое, доступное и эффективное финансирование жилья.

Источники ипотечного кредитования будут увеличены до 1,2 трлн тугриков (примерно $352,4 млн) в следующем году, заявил министр городского планирования, строительства и жилищного строительства Батсуурь Жамба в своем выступлении на форуме. Источники ипотечного кредитования будут добавляться постепенно, и 60 тысяч домохозяйств получат кредиты, из которых более 50 процентов планируется предоставить домохозяйствам в сельской местности. По словам министра, в течение следующих четырех лет ожидается ввод в эксплуатацию квартир для 150 тысяч домохозяйств. «Мы намерены создать правовую среду, которая позволит домохозяйствам получать льготные кредиты до 30 миллионов тугриков, если они утеплят свои дома или полностью решат инфраструктурные проблемы. Совместно с Монгольской зеленой финансовой корпорацией мы планируем привлечь средства на это из международных финансовых источников», — отметил министр Батсуурь.

Обсуждение на форуме было сосредоточено на проблемах в решении жилищного вопроса, возможных решениях и передовом международном опыте. Президент Монгольской национальной строительной ассоциации Баярсайхан Нямрагчаа подчеркнул: «Все знают, что коррупция, связанная с землей, является самым большим фактором, который увеличивает стоимость строительства. Получение разрешения на начало строительства и разрешения на пожар занимает 3-5 месяцев. В первую очередь необходимо разобраться с основными проблемами и провести реформы».

Начальник управления жилищного строительства Министерства градостроительства, строительства и ЖКХ Батболд Эрдэнбат отметил: «В связи с погодными условиями в нашей стране сроки строительства короткие. Получение разрешений на строительство занимает время. Поэтому мы принимаем меры, включая цифровизацию выдачи разрешений на строительство и продвижение страхового бизнеса. В странах страховые компании играют важную надзорную роль. Мы разрабатываем интегрированную электронную систему, которая сократит вмешательство человека в выдачу разрешений, связанных со строительным процессом».

Пакет законов, связанных со строительной отраслью, который включает проекты законов о строительстве, градостроительстве и национальном жилье, находится в процессе разработки, и ожидается, что проекты законов будут одобрены на осенней сессии Великого государственного хурала. Проект отражает, что около 500-600 млрд тугриков (примерно $146,8 - 176,2 млн) будут выделяться ежегодно в качестве дополнительных источников ипотеки через Фонд национального благосостояния. Около 600 млрд тугриков (примерно $176,2 млн) ежегодно генерируется за счет погашения ипотечных кредитов.

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