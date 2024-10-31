Состоялась монголо-французская деловая встреча

CentralAsia (MNG) - 30 октября 2024 года в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (МНТПП) состоялась деловая встреча Монголия-Франция. Об этом сообщили в МНТПП.

Возглавляемая президентом «Conseil d'affaires Mongolie-France» и председателем Orano Group Клодом Имовеном, французская делегация включала представителей различных секторов. Подчеркивая богатый ресурсами потенциал Монголии, особенно в сельском хозяйстве и нефти, Имовен выразил оптимизм относительно новых возможностей сотрудничества, возникающих на сегодняшней встрече.

Клод Имаувен

Исполнительный директор НТПП Монголии Дуурэн Тумэнжаргал объявил, что МНТПП готовится открыть свой первый европейский филиал. Это направлено на привлечение французских и европейских членов, способствуя более тесным деловым связям Монголии и Европы.

Дуурэн Тумэнжаргал

В настоящее время Монголия импортирует французских товаров на сумму более 100 миллионов долларов, но экспортирует только 20-25 миллионов долларов, в основном ограничиваясь кашемиром и продукцией горнодобывающей промышленности. Он подчеркнул необходимость экспортного финансирования для диверсификации экономики Монголии и повышения доходов.

Кроме того, BPIFRANCE и Банк торговли и развития подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества.

О важности этого меморандума Орхон Онон, исполнительный директор Банка торговли и развития, сказал: «BPIFRANCE – очень крупный инвестиционный банк, принадлежащий государству Франции. Мы потратили много лет, пытаясь установить отношения с этим банком. Наконец, был подписан меморандум о сотрудничестве. В целом из 300 иностранных партнеров нашего банка более 30% находятся в Европейском Союзе. Я надеюсь, что это будет очень важное стратегическое сотрудничество, поскольку доля Франции в нем очень мала».

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