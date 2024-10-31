Президенты НОК Монголии и Сингапура встретились для обсуждения будущего сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Президенты Национального олимпийского комитета Монголии и Национального олимпийского комитета Сингапура встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество в области Олимпийских игр и спортивного мира.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Национального олимпийского комитета Монголии с 2022 года Баттушиг Батболд провел в понедельник встречу с недавно избранным президентом Национального олимпийского комитета Сингапура и министром устойчивого развития и окружающей среды г-жой Грейс Фу.

Диалог между двумя странами был сосредоточен на укреплении спортивного сотрудничества между двумя странами с особым упором на развитие олимпийского движения.

Два президента обменялись знаниями и стратегиями поддержки спортсменов, обсудив наилучшие способы поощрения участия молодежи в спорте и улучшения спортивной инфраструктуры.

Выражая приверженность укреплению сотрудничества, Баттушиг и Фу исследовали новые направления сотрудничества, такие как совместные программы обучения, обмен опытом в области спортивного менеджмента и инициативы, направленные на устойчивое развитие в спорте.

В качестве министра по вопросам устойчивого развития и окружающей среды г-жа Грейс Фу также подчеркнула акцент Сингапура на экологически чистых методах, отражающих растущую глобальную важность устойчивости в спортивных мероприятиях.

Встреча стала значительным шагом вперед в укреплении спортивных связей между Монголией и Сингапуром с надеждой на создание дополнительных возможностей для прогресса спортсменов обеих стран.

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