Президент Грузии отказалась идти на допрос в прокуратуру. Ее вызвали, чтобы она предоставила доказательства фальсификаций на выборах

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на допрос в Генпрокуратуру, куда ее вызвали по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору»,— сказала Зурабишвили на брифинге.

Как сообщали в Генпрокуратуре, Саломе Зурабишвили вызвали на допрос, поскольку она заявляла о фальсификациях на выборах, а значит должна иметь соответствующие доказательства.

Центризбирком Грузии 29 октября попросил Генпрокуратуру провести расследование фальсификаций выборов. Неправительственные организации сообщали, что из-за фальсификаций были аннулированы примерно 300 тыс. голосов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,9% голосов (получила право единолично сформировать правительство). «Коалиция за перемены» получила 10,92%, «Единство — Национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,78%, «Гахария за Грузию» — 7,76% голосов. Все четыре оппозиционные коалиции не признали итоги выборов и призвали провести повторное голосование.