Число погибших в результате наводнений в Испании выросло до 95, объявлен трехдневный траур

CentralAsia (CA) - В результате наводнения в Испании погибли 95 человек.

El Pais со ссылкой на данные местных властей пишет, что в автономном сообществе Валенсия погибли 92 человека, в автономии Кастилия-Ла-Манча — 2 человека, в провинции Малага — 1 человек.

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес объявил трехдневный траур по погибшим с 31 октября по 2 ноября.

Согласно материалу El Pais, ночь на 30 октября десятки жителей Валенсии провели в машинах и на крышах затопленных зданий. Точное число пострадавших и пропавших без вести неизвестно.

El Mundo пишет, что в Валенсии для работ с последствиями наводнения задействованы 1116 спасателей, 344 транспортных средства, включая вертолеты и самолеты, 200 военных и 750 гвардейцев, а также около сотни полицейских.

Днем 30 октября СМИ сообщали о 51 погибшем.

Причиной наводнения в Испании называют проливные дожди, обрушившиеся на восточную и южную части страны 29 октября. Потоки воды разрушили железнодорожные пути и автомагистрали, из-за чего прекращено железнодорожное сообщение Мадрида с сообществом Валенсия. Отключения электричества затронули около 115 тыс. жителей региона.