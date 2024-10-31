КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был самый длительный полет

CentralAsia (CA) - Северная Корея осуществила пуск с восточного побережья баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Запуск состоялся в 07:10 по местному времени из района Пхеньяна.

Береговая охрана Японии также подтвердила, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, добавляет Reuters.

Глава Минобороны Японии Гэн Накатани заявил, что высота полета межконтинентальной баллистической ракеты превысила 7 тыс. км, что стало самым большим показателем за все время. По его словам, полет продлился 1 час 26 минут, его дальность составила 1 тыс. км, что также является рекордом.

Ракета упала в море примерно в 300 км от острова Окусири (расположен в 20 км от юго-западного побережья Хоккайдо), за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Минобороны Японии предположили, что ракета была выпущена по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом для сокращения дальности полета.

Запуск произошел на следующий день после того, как южнокорейское военное разведывательное управление сообщило, что КНДР, вероятно, завершила подготовку к запуску межконтинентальной баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории США.