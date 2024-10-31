В Беларуси в сентябре 2025 года пройдут военные учения ОДКБ

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CentralAsia (CA) - Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым. Говоря о деятельности ОДКБ в ближайшее время, Хренин рассказал, что основное внимание белорусской стороны будет уделено подготовке и проведению совместных военных учений ОДКБ.

По словам главы белорусского Минобороны, которые приводит Telegram-канал ведомства, учения в рамках ОДКБ пройдут на территории Беларуси в сентябре 2025 года. Среди запланированных учений — «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025», «Эшелон-2025», а также выполнение положений Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. С 1 по 5 октября в Казахстане прошли командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ.