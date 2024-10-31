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Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной ракеты
Предыстория: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был самый длительный полет

CentralAsia (CA) -  Власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, о чем ранее сообщили Япония и Южная Корея. Испытательный пуск прошел утром 31 октября по приказу и в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Голос Кореи».

«Этот пуск — справедливая военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности республики», — заявил он.

По словам Ким Чен Ына, «опасные действия врагов по укреплению ядерного альянса и различные авантюрные военные действия» подчеркивают важность укрепления ядерных сил КНДР и Северная Корея не собирается менять свою политику в этом вопросе.

Запущенная ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Она летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.

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