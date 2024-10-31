На Тайвань обрушился сильнейший за 30 лет тайфун «Конг-Рей», один человек погиб

CentralAsia (CA) - 31 октября на восточное побережье Тайваня обрушился супертайфун «Конг-Рей», один человек погиб, сообщает Reuters.

Ожидается, что он станет самым сильным штормом на острове за последние 30 лет.

В связи с угрозой стихии по всему Тайваню объявили выходной день, финансовые рынки закрыты, а сотни авиарейсов отменены.

Шторм обрушился на гористую местность между уездами Тайтунг и Хуалиен, а сильные дожди и порывы ветра охватили почти весь остров. Несмотря на то, что тайфун немного ослаб, он сохраняет статус урагана 4-й категории, скорость порывов достигает 260 км/ч.

Президент Лай Чинг-те призвал жителей оставаться дома и не приближаться к берегу. Высота волн достигает пяти метров.

Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях: в восточных районах ожидают до 1,2 метра осадков.

Власти мобилизовали 36 тысяч военнослужащих, 1300 человек уже эвакуировали из зон повышенного риска. Также сотрудники природоохранных служб работают над предотвращением утечки нефти с китайского грузового судна, застрявшего на скалах.

В результате тайфуна отменены 298 международных и все внутренние рейсы, а также 139 паромных маршрутов. В столице Тайбэе остановили движение наземного метрополитена. По прогнозам специалистов, 1 ноября «Конг-Рей» направится в Китай, в провинцию Фуцзянь.