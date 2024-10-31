Президент Таджикистана потребовал прекратить преследование граждан за лайки в соцсетях

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от МВД прекратить преследование граждан за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства.

«Следует отметить, что наряду со значительными результатами в деятельности правоохранительных органов наблюдаются и многочисленные недостатки.

Например, в последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики, вследствие чего испытывают огромные затруднения. Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела. Этим действиям необходимо положить конец», - сказал Рахмон, выступая 29 октября на церемонии открытия государственного учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров в Душанбе.

Уголовные дела против граждан, поставивших лайки под неугодными властям Таджикистана сообщениями, возбуждаются уже несколько лет. К примеру, в мае 2018 житель Вахшского района Хатлонской области Алиджон Шарипов получил 9,5 года колонии за то, что он нажимал кнопки Like и «Класс» под видеосюжетами с выступлениями лидера оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

В марте 2019 года городе Пенджикенте Согдийской области на севере Таджикистана бывшего имама Кори Шохон Косимова, использовавшего опцию «класс» в соцсети «Одноклассники» под «экстремистским» материалом, приговорили к одному году и четырем месяцам колонии за разжигание национальной розни.

Среди задержанных в мае 2024 года жителей долины Язгулом Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) был как минимум один человек, которого задержали за «лайк» под видео в YouTube.

Еще в 2019 году Центр исламоведения при президенте Таджикистана, который выступает экспертом в уголовных делах об экстремизме, раскритиковал практику привлечения к ответственности за лайки и расшеры постов в соцсетях. Замглавы Центра Рустам Азизи пояснял, что использование опции «поделиться» (расшер) в соцсетях, «лайк» или его аналог «класс» не могут становиться главными уликами, тем более что не всегда такие оценки выставляют владельцы страниц и аккаунтов. По словам Азизи, некоторые пользователи соцсетей заходят на странички других пользователей и от их имени оставляют комментарий или ставят лайки.

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