США и Южная Корея проведут учения в ответ на ракетный пуск из КНДР

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CentralAsia (CA) - Американские и южнокорейские военные проведут учения в ответ на проведенный КНДР запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Как пишет Yonhap, маневры пройдут «с привлечением стратегических средств США».

«Министры обороны Республики Корея Ким Ён Хён и США Ллойд Остин договорились показать решимость союза, приняв различные меры, в том числе... совместными учениями с развертыванием американских стратегических средств»,— заявили в Комитете начальников штабов.

Северная Корея в ночь на 31 октября провела в 7:11 пуск баллистической ракеты, предположительно, по навесной траектории. Японские военные сообщили, что полет длился более 85 минут, его дальность составила 1 тыс. км, а высота — рекордные 7 тыс. км. Ракета упала в море примерно в 300 км от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны страны.

За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.