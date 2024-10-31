Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, - МИД Армении

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Армении и Азербайджану осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, заявил в четверг глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает Armenpress.

«Сейчас у нас есть понимание, что есть одна-две формулировки, над которыми мы продолжим работу. Это тоже нормальный переговорный процесс. Должен выразить осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся договориться по одной-двум из этих формулировок, после чего договор будет готов к подписанию», - сказал Мирзоян.