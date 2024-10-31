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Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, - МИД Армении
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) -  Армении и Азербайджану осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, заявил в четверг глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает Armenpress.

«Сейчас у нас есть понимание, что есть одна-две формулировки, над которыми мы продолжим работу. Это тоже нормальный переговорный процесс. Должен выразить осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся договориться по одной-двум из этих формулировок, после чего договор будет готов к подписанию», - сказал Мирзоян.

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