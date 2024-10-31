Генпрокуратура Казахстана об убийстве подростка в Талгаре: В отношении отца никакого уголовного дела нет

CentralAsia (KZ) - В отношении отца погибшего в Талгаре подростка Шерзата Полата не заведено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев в кулуарах сената.

«Касательно убийства в Талгарском районе, следствие также находится на постоянном контроле. Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. В отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы, работа ведётся», – сообщил представитель надзорного органа.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний Шерзат погиб от ножевого ранения, два человека тяжело пострадали. Изначально арестовали семерых человек. 15 октября сообщалось, что количество задержанных выросло до десяти. 17 октября ДП информировал о задержании ещё одного подозреваемого. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат сгорел дом, где жила семья погибшего школьника. В Генпрокуратуре заявили о поджоге. На месте пожара нашли канистру и резиновые перчатки.

На фоне расследования своих должностей лишились аким Талгара, глава аппарата районного акима, заместитель прокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, высокопоставленные полицейские области.

28 октября в МВД сообщили, что по этому делу уголовные дела возбуждены по следующим статьям УК РК:

99, часть 2 – «Убийство»;

293, часть 3 – «Хулиганство, совершённое с применением огнестрельного оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия»;

432 – «Укрывательство преступления»;

434 – «Недонесение о преступлении».

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