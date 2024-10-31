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В Грузии расследуют 47 уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Прокуратура Грузии расследует 47 уголовных дел о нарушениях на парламентских выборах, сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что 47 эпизодов произошли как до выборов, так и во время голосования. Речь идет о фальсификациях, принуждении к голосованию и незаконной агитации, нарушении тайны голосования и угрозах избирателям.

Также двух человек задержали за вброс бюллетеней на участке в Марнеули. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая «Грузинская мечта» победила с 54% голосов. Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признать итоги выборов и организовали акции протеста. Прокуратура начала расследование в связи с заявлениями о фальсификациях и вызывала на допрос главу государства. Зурабишвили отказалась приходить.

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