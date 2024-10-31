В Москве в пятницу выпадет 50% месячной нормы осадков

CentralAsia (CA) - Североатлантический циклон «Мартина» обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров - от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени «Мартина»… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы», - рассказал Тишковец.

Он уточнил, что в пятницу утром в Москве при ухудшении видимости до 1 километра ожидается мокрый снег, который примерно в 9.00 перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же "смоет" зарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 сантиметра.

«Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0 - плюс 3, днем повысится до плюс 6-9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!» - добавил специалист.