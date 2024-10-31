В Казахстане госслужащих перестанут премировать

CentralAsia (KZ) - Казахстане было принято решение прекратить премирование госслужащих за счет сэкономленных государственными органами средств, которые будут возвращены в государственный бюджет.

«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет», – сказал министр финансов Казахстана Мади Такиев.

Премировать госслужащих в целом из «внутренних источников» ведомств также будет невозможно.

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