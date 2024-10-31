В Судане 130 женщин совершили суицид, чтобы избежать изнасилований, - News Central

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CentralAsia (CA) - В Судане, чтобы избежать изнасилований, 130 женщин покончили с собой. Об этом в эфире нигерийского телеканала News Central заявила правозащитница Хала Аль-Кариб.

По ее словам, это только известные случаи, реальное число женских самоубийств гораздо выше.

О сексуализированном насилии в Судане сообщила также миссия ООН, которая назвала его масштабы «ошеломляющими».

Возраст пострадавших женского пола от групповых изнасилований, сексуального рабства и принудительных браков составляет от 8 до 75 лет.

Правозащитники возлагают ответственность за большинство подобных преступлений на бойцов Сил быстрого реагирования Судана. Между ними и Вооруженными силами Судана в 2023 году начался вооруженный конфликт, в результате которого беженцами стали 14 миллионов человек.

Во многих городах солдаты победившей стороны угоняют женщин и девочек в свои лагеря, где либо подвергают надругательствам, либо содержат в нечеловеческих условиях и отправляют в сексуальное рабство.

Также за этот год в Судане резко выросло число детских браков, когда захваченных девочек насильно выдают замуж.

Сообщается, что всего несколько дней назад, когда одна из деревень оказалась захвачена, а ее мужчины убиты, более 100 женщин покончили с собой, чтобы не попасть в руки военных.

«Сейчас в Судане нет безопасного места», — заявил глава независимой международной миссии по установлению фактов в этой стране Мохамед Чанде Отман.