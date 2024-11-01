Высшая государственная награда Монголии — Орден Чингисхана — будет вручена Пан Ги Муну

CentralAsia (MNG) -

30 октября 2024 года Занданшатар Гомбожав, глава Офиса Президента Монголии, объявил о награждении Высшей государственной наградой Монголии — Орденом Чингисхана — Пан Ги Муна, 8-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, по случаю «Дня национальной гордости Монголии», 862-й годовщины со дня рождения великого императора Чингисхана.

За время своего пребывания на посту министра иностранных дел Республики Корея 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун внес ощутимый вклад в развитие отношений между Монголией и Республикой Корея до уровня стратегического партнерства. Кроме того, во время своего визита в Монголию в 2009 году г-н Пан Ги Мун внес большой вклад в развитие двусторонних отношений во всех областях.

Более того, бывший Генеральный секретарь ООН продвинул отношения ООН—Монголия, подтвердив, что ООН выступает гарантом безопасности и процветания Монголии. Под его руководством были реализованы десятки проектов и программ между правительством Монголии и Организацией Объединенных Наций, включая создание Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Улан-Баторе.

Через Организацию Объединенных Наций и Программу развития ООН г-н Пан Ги Мун оказал существенную поддержку различным инициативам, направленным на борьбу с изменением климата, глобальным потеплением и опустыниванием, а также на развитие возобновляемых источников энергии. В частности, Монголия получила льготный кредит и грант в размере $470 млн из Зеленого климатического фонда (ЗКФ), созданного в соответствии с Целями устойчивого развития и Парижским соглашением, и в настоящее время несколько проектов находятся на стадии реализации. Кроме того, Глобальный институт зеленого роста под руководством г-на Пан Ги Муна выделил Монголии грантовую помощь на сумму более $100 млн.

Кроме того, во время своего пребывания на посту Генерального секретаря ООН Пан Ги Мун оказывал поддержку миротворческим операциям Монголии, укрепляя сотрудничество между ООН и монгольскими миротворцами и расширяя их вклад в глобальные мирные усилия. Он сыграл решающую роль в осуществлении реформ ООН, направленных на глобальный мир и безопасность, и внес ценные идеи в области прав человека, особенно в отношении прав женщин.

Два его главных «наследия» — это Цели устойчивого развития и Парижское соглашение. Главы государств одобрили Цели устойчивого развития, взяв на себя обязательство по их реализации к 2030 году. Что касается Монголии, то Великий Государственный Хурал Монголии в 2015 году принял Цели устойчивого развития, сделав их руководящим принципом своего развития.

Г-н Пан Ги Мун также является автором Парижского соглашения. Как указано в Соглашении, комплексные меры по сокращению выбросов парниковых газов, борьбе с изменением климата и опустыниванием стали основным направлением глобального зеленого развития.

Занданшатар Гомбожав заявил: «Высшая государственная награда Монголии — орден Чингисхана — будет вручена г-ну Пан Ги Муну в знак признания его неоценимого вклада в двусторонние отношения и глобальное процветание».

Г-н Занданшатар далее подчеркнул: «Во-первых, высшая государственная награда Монголии, орден Чингисхана, вручается группе, гражданину или юридическому лицу Монголии, которые внесли ценный вклад в укрепление независимости, суверенитета и национального единства Монголии, развитие гуманного и демократического общества, содействие социальному прогрессу, изучение и передачу традиций государственности, истории и культуры будущим поколениям, а также продвижение этих ценностей за рубежом. Во-вторых, высшая государственная награда Монголии — орден Чингисхана — вручается иностранному государственному или общественному деятелю или гражданину, внесшему ощутимый вклад в укрепление единства и процветания между народами, укрепление мира во имя человечества, развитие отношений и сотрудничества Монголии с зарубежными странами, а также укрепление репутации Монголии на мировом уровне, а также внося вклад в экономическое, социальное и интеллектуальное развитие страны».

источник: MiddleAsianNews

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