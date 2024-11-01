Цэрэнчимэд завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе
CentralAsia (MNG) -
ЦЭРЭНЧИМЭД Сухээ выиграла серебряную медаль, проиграв японской сопернице в финале неолимпийского чемпионата мира по женской борьбе.
В Тиране, столице Албании, продолжается неолимпийский чемпионат мира по борьбе.
После победы со счетом 10:0 над мексиканкой Алехандрой Риверой Арригой в предварительном раунде, и она выиграла вничью со счетом 8:8 с канадкой Лоуренс Борегард в 1/16 финала с преимуществом в одно очко.
Затем в четвертьфинале она одолела азербайджанку Алену Колесник со счетом 9-0, а в полуфинале победила индийскую Манси-Манси со счетом 4-1. Она завоевала серебряную медаль, проиграв в финале японке Рисако Киндзё со счётом 4:2.
источник: MiddleAsianNews
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