Цэрэнчимэд завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе

CentralAsia (MNG) -

ЦЭРЭНЧИМЭД Сухээ выиграла серебряную медаль, проиграв японской сопернице в финале неолимпийского чемпионата мира по женской борьбе.

В Тиране, столице Албании, продолжается неолимпийский чемпионат мира по борьбе.

После победы со счетом 10:0 над мексиканкой Алехандрой Риверой Арригой в предварительном раунде, и она выиграла вничью со счетом 8:8 с канадкой Лоуренс Борегард в 1/16 финала с преимуществом в одно очко.

Затем в четвертьфинале она одолела азербайджанку Алену Колесник со счетом 9-0, а в полуфинале победила индийскую Манси-Манси со счетом 4-1. Она завоевала серебряную медаль, проиграв в финале японке Рисако Киндзё со счётом 4:2.

источник: MiddleAsianNews

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