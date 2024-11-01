Центральный коридор Монголии: прокладывая путь к экономическому возрождению

CentralAsia (MNG) -

Центральный коридор Монголии становится жизненно важной артерией для экономического роста страны, связывая страну с мировыми торговыми путями через экономический коридор Китай-Монголия-Россия (China-Mongolia-Russia Economic Corridor - CMREC). В недавнем отчете Всемирного банка подчеркивается необходимость срочного улучшения инфраструктуры и стратегических инвестиций для повышения эффективности торговли и поддержки усилий Монголии по диверсификации за пределами экспорта полезных ископаемых.

Экономический спасательный круг Монголии

Монголия, страна, богатая полезными ископаемыми, стоит на пороге крупных экономических преобразований. Центральный коридор — ключевой транспортный маршрут с севера на юг, простирающийся от границы с Россией до границы с Китаем, — играет ключевую роль в этой трансформации. Согласно недавнему отчету Всемирного банка, этот коридор — не просто транспортный маршрут; это основа экономики Монголии, по которой осуществляется большая часть торговли страны с Китаем и Россией. Однако для того, чтобы по-настоящему раскрыть его потенциал, необходимы значительные улучшения.

Важность Центрального коридора неоспорима. На его долю приходится 90% импорта Монголии по стоимости и весу, а также 64% несырьевого экспорта страны. Однако инфраструктура, поддерживающая этот критически важный маршрут, стареет и испытывает перегрузки. В докладе предупреждается, что без срочных мер по модернизации, особенно в части повышения эффективности железнодорожных перевозок и пограничных операций, коридору будет трудно удовлетворить растущие потребности международной торговли, что может затормозить экономический прогресс Монголии.

Узкие места роста

Несмотря на свою стратегическую важность, Центральный коридор полон проблем. Однопутная железная дорога, составляющая основу коридора, не только устарела, но и неэффективна из-за своей технической конструкции и необходимости перегрузки вагонов на границе Китая и Монголии из-за разной ширины колеи. Эти проблемы усугубляются старением парка подвижного состава и нечеткими правилами взаимодействия, которые препятствуют честной конкуренции между операторами.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Замын-Ууде, ключевом пункте пересечения границы с Китаем. Необходимость перегрузки контейнеров из монгольских вагонов в китайские приводит к ненужным задержкам, еще больше обременяя и без того перегруженную систему.

В отчете предполагается, что эти узкие места можно устранить, завершив проект объездной железной дороги Богдхан, который позволит отвести транзитные перевозки от Улан-Батора, столицы страны, тем самым уменьшив заторы и повысив общую эффективность.

Стратегические инвестиции и реформы

Для решения этих проблем в отчете подчеркивается необходимость стратегических инвестиций и реформ. Одной из ключевых рекомендаций является улучшение управления существующей сетью для реализации прироста пропускной способности. Этого можно достичь за счет лучшей координации между заинтересованными сторонами и внедрения новых технологий для оптимизации операций. Кроме того, в отчете подчеркивается потенциал участия частного сектора посредством недавно одобренного Закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), который направлен на привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты Монголии.

Однако успех этих инициатив зависит от эффективной реализации. В отчете подчеркивается важность прозрачной и благоприятной деловой среды для поощрения участия частного сектора. Более того, выбор ширины колеи для новых путей — будь то переход на китайскую стандартную колею или сохранение широкой колеи Монголии — будет иметь значительные последствия для будущей эксплуатации коридора.

Видение будущего

Заглядывая в будущее, в докладе Всемирного банка изложена комплексная стратегия по превращению Центрального коридора в надежный экономический спасательный круг. В краткосрочной и среднесрочной перспективе основное внимание следует уделить совершенствованию существующих операций и созданию условий для будущего расширения. Это включает в себя создание логистического центра за пределами Улан-Батора, завершение строительства объездной дороги УБ и, в конечном итоге, прокладку двухпутной линии между Замын-Уудом и Улан-Батором для удовлетворения ожидаемого увеличения объема торговли.

В отчете также подчеркивается важность согласования этих инфраструктурных разработок с более широкими экономическими целями Монголии, в частности, с необходимостью диверсификации экономики за пределами горнодобывающей промышленности. Инвестируя в Центральный коридор, Монголия может создать более устойчивую и диверсифицированную экономическую структуру, способную лучше противостоять колебаниям мирового рынка.

Центральный коридор Монголии — это больше, чем просто транспортный маршрут; это ключ к раскрытию экономического потенциала страны. Решая текущие проблемы и стратегически инвестируя в свою инфраструктуру, Монголия может гарантировать, что этот жизненно важный коридор будет способствовать устойчивому экономическому росту и позиционировать страну как значимого игрока в региональной и мировой торговле.

Поскольку Монголия отправляется в это амбициозное путешествие, решения, принятые сегодня, определят будущее ее экономики. При правильных инвестициях и реформах Центральный коридор может стать символом экономического возрождения Монголии, движущей силой роста и процветания на долгие годы вперед.

источник: Devdiscourse

перевод: Татар С.Майдар

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