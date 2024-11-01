Монгольская «Мон-Атом» и «Казатомпром» будут сотрудничать в добыче урана

CentralAsia (MNG) -

Монгольская компания «Мон-Атом» и казахстанская «Казатомпром» договорились о стратегическом сотрудничестве.

«В ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Улан-Батор монгольская компания «Мон-Атом» и казахстанская «Казатомпром» договорились о стратегическом сотрудничестве, которое откроет новые возможности для урановой промышленности обеих стран», — сообщает MiddleAsianNews.

Генеральный директор «Казатомпрома» Меиржан Юсупов заявил, что партнерство укрепит позиции двух компаний на международном рынке урана.

«Возможности реализации совместных проектов позволят нам объединить ресурсы, обменяться опытом и технологиями, что повысит эффективность и безопасность разведки и добычи урана. Мы настроены на экологически безопасное развитие отрасли и уверены, что это партнерство будет способствовать укреплению позиций Казахстана и Монголии на международной арене», – сказал Юсупов.

По данным «Казатомпрома», новое сотрудничество откроет перспективы для совместных проектов по разведке и добыче урана в Монголии.

«В дальнейшем компании планируют расширять сотрудничество и рассматривать совместные инициативы по укреплению позиций «Мон-Атома» и «Казатомпрома» на международном рынке урана», — сообщает MiddleAsianNews.

«Казатомпром» добывает уран, перерабатывает редкие металлы, производит и реализует бериллиевую и танталовую продукцию, экспортируя всю свою продукцию. В 2023 году «Казатомпром» сократил добычу урана на 1% до 21 112 тонн.

«Казатомпром» контролируется государством. В свободном обращении находится 25% акций.

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