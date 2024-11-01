Правительство Монголии представляет чат-бот на основе ИИ

иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета министров 30 октября 2024 года министр Монголии, главный секретарь Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор представил чат-бот на основе искусственного интеллекта, направленный на популяризацию Программы действий правительства на 2024–2028 годы среди общественности.

Соответствующим министрам и должностным лицам было поручено содействовать соответствующим уполномоченным должностным лицам Великого Государственного Хурала и организациям, руководство которых назначается парламентом, а также государственным административным организациям в доступе к информации через панель управления для поддержки принятия ими решений на основе больших данных. Им также было поручено обучить и внедрить чат-бот на основе ИИ для распространения информации о реализации и ходе 14 мегапроектов через веб-сайт https://www.gov.mn для общественности и получения отзывов и запросов от граждан.

Правительство уделяет особое внимание модернизации услуг Центра обратной связи с гражданами 11-11 на основе искусственного интеллекта для предоставления ответов на ранее решенные вопросы, информации о деятельности правительства и инструкций непосредственно населению.

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