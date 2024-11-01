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Монгольский бегун завоевал серебро на соревнованиях по полумарафону в Китае
ГАНТУЛГА Дамбадаржаа
ГАНТУЛГА Дамбадаржаа

CentralAsia (MNG) -  Спортсмены сборной Монголии по легкой атлетике успешно выступили в полумарафонах, которые прошли в Чэнду и Шанхае (Китай) 27 октября 2024 года.

На чемпионате Восточной Азии по полумарафону в Чэнду мастер спорта международного класса из Монголии Гантулга Дамбадаржаа завоевал серебряную медаль с результатом один час, пять минут и семь секунд. В мероприятии приняли участие 80 спортсменов, представлявших семь стран региона Восточной Азии. Монголию представляли три мужчины и три женщины.

МӨНХЗАЯА Баярцогт
МӨНХЗАЯА Баярцогт

Более того, в 10-километровом международном марафоне в Шанхае Мөнхзаяа Баярцогт заняла четвертое место со временем тридцать три минуты и тридцать одна секунда. Соревнуясь с более чем 100 спортсменами из стран-лидеров марафона, таких как Эфиопия и Марокко, Мөнхзаяа получила специальный приз. Это был рекордный результат, поскольку она стала первой женщиной-спортсменкой из Монголии, участвовавшей в 10-километровом марафоне. Выиграв марафон Mengniu Hohhot месяцем ранее, в настоящее время она тренируется для участия в Шанхайском марафоне в декабре этого года.

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