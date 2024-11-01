Глава Башкортостана заявил об атаке беспилотников на предприятия

- Азия и мир, происшествия
- 9:07, 01 ноября 2024
- Просмотров: 3788 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Глава российского Башкортостана Радий Хабиров подтвердил сообщения об атаке дронов, заявив, что промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса были атакованы тремя украинскими беспилотниками.
Хабиров утверждает, что жертв и разрушений нет.
«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — гласит сообщение в телеграм-канале Хабирова.
О каком типе беспилотников идет речь, из сообщений Хабирова и других местных источников по-прежнему не ясно.
Перед заявлением главы Башкортостана появились сообщения о закрытии аэропорта столицы Башкортостана Уфы, а местные издания написали, что дроны попытались атаковать местные заводы.