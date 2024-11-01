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Глава Башкортостана заявил об атаке беспилотников на предприятия

CentralAsia (CA) -  Глава российского Башкортостана Радий Хабиров подтвердил сообщения об атаке дронов, заявив, что промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса были атакованы тремя украинскими беспилотниками.

Хабиров утверждает, что жертв и разрушений нет.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — гласит сообщение в телеграм-канале Хабирова.

О каком типе беспилотников идет речь, из сообщений Хабирова и других местных источников по-прежнему не ясно.

Перед заявлением главы Башкортостана появились сообщения о закрытии аэропорта столицы Башкортостана Уфы, а местные издания написали, что дроны попытались атаковать местные заводы.

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