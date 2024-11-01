Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек. Это крупнейшее бедствие за 50 лет

CentralAsia (CA) - Наводнение в Испании, вызванное проливными дождями, стало сильнейшим за последние 50 лет.

Как сообщает «Би-би-си», число погибших выросло до 158 человек. Минимум 155 человек погибли в автономном сообществе Валенсия, еще двое – в Кастилье-Ла-Манче, один – в Андалусии.В муниципалитете Пайпорта к юго-западу от Валенсии, где река вышла из берегов, погибли не менее 40 человек.

Как сообщает EL Pais и El Mundo, около 300 человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог, многие муниципалитеты остались без питьевой воды. Около 75 тыс. человек в Валенсии лишены электроснабжения. Экстренные службы продолжают поиски тел в затопленных помещениях и транспортных средствах.

Проливные дожди, которые привели к наводнению, обрушились на Восточную и Южную Испанию 29 октября. Подъем уровня воды к 31 октября достигал трех метров. По всей стране объявлен трехдневный траур. Власти назвали произошедшее беспрецедентным. К поисково-спасательной операции привлечены военные и авиация.

Группа ученых World Weather Attribution заявила, что обрушившиеся на Испанию дожди на этой неделе были на 12% сильнее и в два раза вероятнее, чем до глобального потепления.