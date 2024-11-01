Минсельхоз Казахстана назвал необоснованными обвинения Россельхознадзора в мошенничестве

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Обвинения со стороны Россельхознадзора в адрес Казахстана о махинациях с фитосанитарными сертификатами необоснованны. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

В ведомстве заявили, что есть проблемы с недобросовестными компаниями, однако законодательно решить этот вопрос пока невозможно, поэтому его нужно решать на уровне Евразийской экономической комиссии.

«Комитет не применял действий для организации «теневого порядка» для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС, как сказано в заявлении Россельхознадзора», - говорится в заявлении комитета.

В ведомстве отметили, что выдача фитосанитарных сертификатов – это государственная услуга, которая регламентирована приказом Минсельхоза от 29 июня 2015 года. В то же время есть недобросовестные казахстанские компании, которые при получении сертификатов оформляют подкарантинную продукцию на подставные компании. При этом, утверждают в комитете, эта проблема актуальна не только для России, но и для Казахстана, так как «в нашу страну также ввозится продукция со стороны государств – членов ЕАЭС в адрес получателей, которые не в курсе о том, что идет импорт в их адрес».

29 октября Россельхознадзор обвинил Казахстан в незаконных схемах поставок подкарантинной продукции. В частности, в ведомстве заявили, что комитет государственной инспекции в АПК Казахстана при оформлении фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию использовал реквизиты более 100 фирм, не осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Россельхознадзор также утверждает, что Казахстан несколько лет применял эту схему для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС «с целью умышленного уклонения от фитосанитарной проверки по месту доставки».

С 23 сентября Россия ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию. А 17 октября «Россельхознадзор» запретил ввозить на территорию России казахстанскую пшеницу, чечевицу, семяна льна и другую сельхозпродукцию. Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил, что переговоры с российской стороной идут. Он надеется, что вопрос решится в течение недели и запрет будет снят.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения