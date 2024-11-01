Премьер Грузии заявил об отсутствии фактов значительных нарушений на выборах

Ираклий Кобахидзе

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью «Имеди» об отсутствии фактов, которые свидетельствуют о каких-либо значительных нарушениях на прошедших парламентских выборах.

В Центризбиркоме страны ранее сообщили о 1170 жалобах на нарушения, которые не повлияли на исход голосования. За вброс бюллетеней были задержаны два человека.

По словам Кобахидзе, выборы прошли на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. «Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей»,— сказал грузинский премьер.

Он добавил, что оппозиции не остается ничего другого, кроме как заявлять о несуществующей фальсификации. По мнению Кобахидзе, таким образом она хочет оправдаться перед своим электоратом за утверждения перед выборами, что поддержка правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» составляет 30–35%.

Ираклий Кобахидзе также сказал, что у оппозиционных партий нет ресурсов для того, чтобы заниматься саботажем длительное время, поэтому их представители «войдут в парламент быстрее, чем это можно представить».

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По информации Центральной избирательной комиссии, правящая «Грузинская мечта» победила с результатом 53,93% голосов. Оппозиционные партии и глава государства Саломе Зурабишвили отказались признать результаты выборов и организовали акции протеста. Прокуратура начала расследование по статье о фальсификации и вызвала на допрос президента страны. Зурабишвили приходить отказалась.