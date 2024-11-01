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В Таджикистане запретили видеоигры GTA и CS из-за «элементов убийств и насилия»

CentralAsia (TJ) -  Милиция Душанбе предупредила владельцев компьютерных клубов о запрете к распространению видеороликов и игр, «содержащих аморальный и насильственный характер».

В числе таких видеоигр в сообщении управления МВД по Душанбе называются Grand Theft Auto (GTA) и Counter-Strike. Ведомство со ссылкой на заключение историко-культурной экспертизы министерства культуры Таджикистана заявило, что эти игры «содержат элементы насилия, убийств и грабежей».

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что будет проводить рейды и проверочные мероприятия, а также посоветовало гражданам «контролировать своих детей» и не позволять им играть в игры, «пропагандирующие убийства и насилие».

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