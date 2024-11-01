В Узбекистане за год осудили 14 человек за пропаганду многоженства

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CentralAsia (UZ) - С октября 2023 года 21 жителя Узбекистана привлекли к ответственности за пропаганду многоженства и дискриминации по половому признаку, сообщает Верховный суд РУз.

Соответствующие статьи внесли в Административный кодекс республики осенью 2023 года.

Пропаганду сожительства с двумя или более женами начали наказывать штрафом в размере до 11 млн сумов ($861) или арестом до 15 суток. С октября прошлого года по ней привлекли к ответственности 14 человек. 13 нарушителей получили штраф, один человек — административный арест.

За пропаганду дискриминации по признаку пола и отрицание равноправия женщин и мужчин нарушителя могут оштрафовать на 7,5 млн сумов ($587) . По этой статье за год привлекли к ответственности семерых человек.

Само многоженство считается в Узбекистане уголовным преступлением. Максимальное наказание за сожительство с двумя или более женщинами — три года лишения свободы. В Узбекистане с 2018 по 2023 год за многоженство было осуждено 38 человек.