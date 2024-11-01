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Медведев призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русского
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) -  Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пора заканчивать принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, так как из-за этого страдает общий уровень образования.

Речь Медведева по итогам совещания по государственной миграционной политике опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка. От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно, и с этим пора заканчивать», — сказал он.

Ранее, 22 октября, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов, плохо говорящих по-русски, к детям с ограниченными возможностями. При этом для них и учителей, как он считает, нужно создать соответствующие условия.

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