Какой будет погода в Узбекистане в ноябре

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал предварительный прогноз на ноябрь. Согласно климатическим данным, средняя температура воздуха в этом месяце на 6−7 градусов, по северу и пустынной зоне — на 8−9 градусов ниже, чем в октябре.

В отличие от начала осени для ноября характерны резкие колебания температуры воздуха.

Средняя многолетняя дневная температура в первой половине месяца составляет +15…+20 градусов (иногда до +22…+27), а во второй половине +10…+15 градусов.

Абсолютный максимум температуры за весь ряд метеорологических наблюдений составляет +30…+33 градусов, по Каракалпакстану, Хорезмской области и Ферганской долине — +26…+28.

До середины прошлого века в самые холодные ноябри температура воздуха опускалась до −19…−24 градусов, по северу — и до −25…−27 градусов, по крайнему югу до −10…−15.

В последние годы таких сильных морозов в ноябре уже не наблюдалось. Самая низкая температура в этом веке составила −10…−15 градусов, по северу −20…−25, по Устюрту до −26…−28.

Максимальная и минимальная температура воздуха в ноябре за 2001−2023 годы

Самым тёплым за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане оказался ноябрь прошлого, 2023 года, когда средняя месячная температура превысила климатическую норму на 3−6 градусов.

По большей части территории страны в ноябре 2023 года, кроме севера и пустынной зоны, температура воздуха ни разу не понижалась до отрицательных значений.

Самым холодным в этом веке был ноябрь 2020 года.

В первую декаду ноября в тот год было ещё довольно тепло. Во второй декаде произошло резкое понижение температуры. Холодная погода сохранялась до конца ноября. Даже днём столбик термометра не поднимался выше +5 градусов, а в самые холодные дни — выше 0 градусов.

Осадки (дожди, местами с кратковременным переходом в снег) в ноябре выпадают чаще, чем в октябре, бывают более продолжительными и интенсивными.

В горных районах уже образуется первый снежный покров. В нижних зонах он бывает неустойчивым, а на высотах свыше 2000 м его высота на конец месяца достигает 25−40 см.

Самым осадочным по большей части территории за все годы наблюдений был ноябрь 2011 года. В тот год в ноябре осадков выпало до 3−3,5 месячных норм, а по крайнему югу до 4−7 месячных норм.

В Ташкенте, например, в ноябре 2011 года выпало 167 мм осадков при норме 51 мм и наблюдалось 19 дней с выпадением осадков при норме 11 дней.

Но бывали в истории метеорологических наблюдений и такие аномально сухие ноябри, когда осадков выпадало от 1 до 30% от нормы.

Прогноз на грядущий ноябрь

В этом году ноябрь начнётся с тёплой и преимущественно сухой погоды, отметили синоптики.

В период 1−3 ноября по всей стране будет преобладать погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области ночью и утром 2 ноября возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться. К 3 ноября в дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов.

С 4 ноября на территорию Узбекистана начнётся вторжение влажной и холодной воздушной массы. По областям республики начнутся дожди. Дневная температура воздуха по Каракалпакстану и Хорезмской области понизится до +10…+15 градусов, по остальной республике ещё сохранится тёплая погода.

С 5 ноября влажная и холодная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. 5−8 ноября по всем областям, 9−10 ноября по восточным районам на холодном температурном фоне временами пройдут дожди (в горах дождь с переходом в снег), местами сильные.

Температура воздуха будет постепенно понижаться и к концу первой декады составит ночью +3…+8 градусов, днём +7…+12 градусов.

Во второй и третьей декадах ноября ожидается колебание температуры ночью от +3…+8 градусов до 0…-5 градусов, днём от +10…+15 до +3…+8. Не исключены периоды тёплой погоды с повышением дневной температуры до +17…+20 градусов.

Осадки, преимущественно в виде дождя, ожидаются в отдельные дни второй и третьей декад.