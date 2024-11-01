Минюстиции Монголии будет сотрудничать с «Проектом всемирного правосудия»

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Монголии Алтангэрэл Оюунсайхан принял регионального директора Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного проекта по правосудию Срирака Плипата и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества и реализации законопроектов по обеспечению прав человека и борьбе с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции и внутренних дел Монголии.

На встрече г-н Шрирак Плипат представил Индекс верховенства закона, а министр юстиции и внутренних дел Алтангерел подчеркнул, что Совместное правительство намерено в ближайшие четыре года уделять первоочередное внимание обеспечению прав человека и борьбе с коррупцией, а также провести реформы и серьезные изменения в этом секторе.

Индекс верховенства закона World Justice Project использует восемь факторов для предоставления комплексной картины того, как страны придерживаются верховенства закона. Эти факторы включают ограничения полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытое правительство, основные права, порядок и безопасность, нормативное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие. Представители World Justice Project подчеркнули, что индекс верховенства закона стран оценивается независимо от позиции организации, как сообщает Министерство юстиции и внутренних дел Монголии.

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