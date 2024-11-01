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Над Россией за ночь сбили 83 беспилотника, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Средства ПВО России сбили 83 беспилотника ВСУ над территорией России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.

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