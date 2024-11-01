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Польша начала возводить укрепления на границе с Россией

CentralAsia (CA) -  Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит», сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд).

«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией»,— написал Туск на странице в соцсети Х. В рамках развернутых в приграничной зоне работ будет выкопано 800 км рвов, оборудованы минные поля и установлены противотанковые ежи. Кроме того, будет создана система видеонаблюдения.

О строительстве «Восточного щита» было объявлено в начале мая. Из распространенного тогда заявления канцелярии Дональда Туска следовало, что Польша намерена создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России».

С Польшей граничит Калининградская область России.

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