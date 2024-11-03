Ежей внесли в Красную книгу из-за угрозы вымирания. Зоозащитники бьют тревогу

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Европе популяция ежей за последние десять лет сократилась на 30%. Международный союз охраны природы внес их в Красную книгу, в категорию «близких к уязвимому положению». Об этом сообщает издание The Guardian.

Поголовье ежей резко сокращается в Великобритании, Германии, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландах. Основная причина — разрушение человеком их естественных природных мест обитания. Зоологи отмечают, что чаще всего ежи гибнут под колесами машин и из-за отравления химическими препаратами, которые широко используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями.

«Такой быстрый упадок ежей отражает состояние отчаяния, с которым мы сталкиваемся при их сохранении в Европе. Мы рекомендуем создавать «коридоры среды обитания», сокращать использование пестицидов и сохранять благоприятную среду обитания для ежей. Так мы сможем обеспечить долгосрочную защиту этого вида», — сказал профессор Зоологического общества Лондона Крис Карбон.

Ученые призывают людей ухаживать за ежами, создавая для них благоприятные условия. Например, оставлять небольшие щели в заборах, чтобы они могли перемещаться между участками, не использовать химические препараты в садоводстве и готовить для ежей укрытия из бревен.

«Снижение их популяции, скорее всего, не будет сюрпризом для человека. В разговоре о ежах многие отмечают, что почти перестали их видеть. Наша надежда заключается в том, что, помимо воспоминаний о детстве, когда ежей было много, мы ответим решительными действиями, которые вернут эти дорогие воспоминания к жизни», — отметил пресс-секретарь Зоологического общества Лондона Хоуп Нотхелфер