Монголия закроет в день рождения Чингисхана часть КПП на границе с РФ и КНР

CentralAsia (MNG) - Пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных КПП на границах с Россией и Китаем, будут закрыты 2 ноября, поскольку в стране будет отмечаться государственный праздник по случаю дня рождения Чингисхана. Об этом сообщило управление пограничной службы страны.

«Часть пограничных переходов Монголии будет закрыта в связи с праздником — днем ​​рождения Чингисхана, который отмечается 2 ноября 2024 года. Крупнейший автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг — Кяхта» и железнодорожный переход «Сухбаатар — Наушки» на границе с Российской Федерацией будут работать по графику», — сообщили в пограничном ведомстве.

По его информации, все аэропорты, в том числе столичный аэропорт Чингисхан, продолжат работу по международному расписанию. Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, 6 железнодорожных и 6 воздушных пунктов пропуска.

На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10 (8 автомобильных и 2 железнодорожных). Они расположены на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.

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