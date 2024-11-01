Таджикистан договорился с Южной Кореей об организованной отправке трудовых мигрантов

CentralAsia (TJ) - Представители Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана подписали с коллегами из Южной Кореи меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает отправку граждан центральноазиатской республики за границу через Систему разрешений на работу (EPS), сообщает таджикское ведомство на своей странице в Facebook.

Меморандум был подписан 31 октября. Таким образом, начиная с 2025 года таджикистанцы смогут уезжать на заработки в Корею и регистрироваться там в Системе разрешений на работу, которая призвана защищать права иностранных трудящихся и противодействовать нелегальному пребыванию мигрантов в Стране утренней свежести.

Как отметили таджикские чиновники, данное соглашение с корейским ведомством позволит снизить безработицу, найти новые рынки труда, сократить уровень незаконной миграции. Подчеркивается, что центральноазиатская республика стала 17-м государством, подключенным к EPS.

«Ожидается, что стороны упростят требования к соответствующим службам по принятию и развитию такого сотрудничества, а также языковой и профессиональной подготовки, перевода и найма рабочей силы между странами в рамках действующих законов», — добавили представители Минтруда Таджикистана.

Одним из основных требований для трудоустройства в Корее является знание корейского языка и профессиональные навыки. В этой связи организованы специальные курсы. Так, граждане, желающие отправиться в эту страну на заработки, могут обратиться в «Центр образования взрослых Таджикистана», «Центры консультирования и довыездной подготовки трудовых мигрантов», департаменты Миграционной службы, а также в центры обслуживания мигрантов в Бохтаре, Худжанде, Восейском районе или же в центры развития профессиональных навыков, расположенные в Рогуне и Дангаринской районе.

Согласно официальным данным, в 2023 году из Таджикистана на заработки за границу выехали более 652 тысяч человек, что на 16% меньше аналогичного показателя 2022-го. При этом свыше 627 тысяч граждан отправились в Россию, около 18,5 тысяч — в Казахстан и более 6,5 тысяч — в другие государства. За отчетный период в республику вернулись 590,7 тысячи таджикистанцев, что на 7% превышает уровень предыдущего года.

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