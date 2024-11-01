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В Узбекистане на выходных будет тепло и без осадков

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на этих выходных ожидается сухая и теплая погода. Синоптики опубликовали прогноз на 1–3 ноября.

Небольшие дожди пройдут лишь местами по предгорным и горным районам Ташкентской области и Ферганской долине сегодня ночью и завтра, 2 ноября, в первой половине дня.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, в воскресенье она достигнет 22–25 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 метров в секунду.

В Ташкенте с 1 по 3 ноября осадков не ожидается. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8–10 градусов тепла, днем сегодня и завтра 19–21 градусов тепла, в воскресенье, 3 ноября, – 23–25 градусов тепла.

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