Глава МИД КНДР: Ким Чен Ын приказал помогать армии России в ее священной войне

CentralAsia (CA) - Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что сразу после начала военных действий в Украине председатель Ким Чен Ын дал указания оказать помощь российской армии и народу, передает «КоммерсанЪ».

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне»,— заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Министр заверила, что что Северная Корея «до победного дня будет твердо стоять с российскими товарищами». Она также сказала, что Москва и Пхеньян вышли на новый уровень стратегических отношений со столетней перспективой.

Глава МИД России в свою очередь заявил, что договоренности двух стран уже начали осуществляться. Военные и службы безопасности России и Северной Кореи находятся в очень тесных контактах, добавил Сергей Лавров. Договор о стратегическом партнерстве, по его словам, призван стабилизировать обстановку в Северо-Восточной Азии и «в более широком плане на всем нашем континенте».

24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он обязывает страны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них. Документ был подписан главами России и КНДР во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне.