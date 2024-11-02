Стратегическое партнерство Монголии и США при администрации Байдена – The Diplomat

// Государственный департамент США, фото Фредди Эверетта

CentralAsia (MNG) -

На протяжении всей истории изменения в администрациях США формировали двусторонние отношения и экономическую деятельность Монголии и США. Как срок Байдена повлиял на отношения?

Стратегическое партнерство Монголии с Соединенными Штатами играет важную роль в ее политике в отношении третьего соседа и усилиях по экономической диверсификации. На протяжении всей истории смена администраций США формировала двусторонние отношения и экономическую деятельность Монголии и США. Поскольку всеобщие выборы в США намечены на 5 ноября, сейчас самое время оценить стратегическое партнерство Улан-Батора и Вашингтона при администрации Байдена.

В 2021 году, когда Джо Байден стал президентом США, одной из главных целей внешней политики новой администрации стало восстановление лидерства США в Индо-Тихоокеанском регионе. До этого Байден занимал пост вице-президента при Бараке Обаме в течение двух сроков подряд, и его взгляды на Восточную Азию, особенно на партнерство с такими демократическими государствами, как Монголия, были устоявшимися, когда он вступил в должность. Стратегия Обамы «Поворот в сторону Азии» включала Монголию в качестве важного партнера и участника мира и безопасности в регионе, и это оказало большое влияние на взгляд Байдена на Монголию. Однако поддержка Байденом демократии в Монголии была глубоко укоренившейся еще до его избрания вице-президентом.

Как писал бывший посол США в Монголии Джонатан Эддлтон, когда Байден был сенатором от Делавэра, он поддержал двухпартийную резолюцию Сената о признании демократии в Монголии и подчеркивании «общих демократических ценностей». В резолюции также «выражена признательность за присутствие монгольских миротворцев в Ираке, Афганистане, Сьерра-Леоне и Косово».

При администрации Обамы Монголия и США укрепили оборонные связи, а помощь США Монголии в 2014 году достигла 268 миллионов долларов. Сам Байден сыграл ключевую роль в этих событиях.

В 2011 году, во время правления президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа, Байден стал «первым вице-президентом США, посетившим Монголию после поездки Генри Уоллеса в июле 1944 года, более 67 лет назад», отметил Эддлтон. Поездка Байдена в Монголию в качестве вице-президента проложила путь Улан-Батору и Вашингтону к повышению уровня отношений до уровня стратегических партнеров в ближайшие годы.

Международный аэропорт Чингисхана в Улан-Баторе, Монголия, 22 августа 2011 г. // Официальное фото Белого дома Дэвида Линеманна.

Эддлтон вспомнил совет, который Байден дал правительству Монголии: «укреплять экономические связи страны с Соединенными Штатами, а также продвигаться вперед по давно откладываемому «соглашению о прозрачности», направленному на улучшение деловой и коммерческой среды Монголии и повышение ее прозрачности».

Хотя экономические связи действительно окрепли, прозрачность остается проблемой даже 13 лет спустя. В заявлении Госдепартамента США об инвестиционном климате за 2024 год отмечено, что отсутствие прозрачности и предсказуемости является препятствием для инвестиций США в Монголию. Хотя Монголия ратифицировала Соглашение о прозрачности, на котором настаивал Байден, Государственный департамент отметил, что «[монгольское] правительство более чем на шесть лет отстает от своего обязательства по внедрению периодов публичного уведомления и подачи комментариев для новых законов и нормативных актов, влияющих на международную торговлю и инвестиции».

Спустя восемь лет после поездки Байдена в Монголию, в 2019 году, президент США Дональд Трамп и его коллега, президент Монголии Баттулга Халтмаа, повысили уровень двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Для монгольской делегации стратегическое партнерство означало укрепление торговли между Монголией и США, расширение рынка кашемира Монголии в третьих странах и, как можно надеяться, увеличение инвестиций США в Монголию как в третьего соседа, а теперь и в стратегического партнера. В частности, Улан-Батор надеялся ускорить принятие Закона о торговле с Монголией как третьим соседом (Mongolia Third Neighbor Trade Act), который предоставил бы беспошлинный доступ на рынок США для некоторых видов монгольского экспорта, особенно кашемировой одежды и текстиля. Акт был повторно внесен в Сенат в ноябре 2023 года. К сожалению, и это разочаровывает многих, долгожданный Законопроект о торговле Монголии с третьим соседом или Mongolia Third Neighbor Trade Act по-прежнему застопорился.

В отличие от администрации Обамы, акцент Трампа на повышении тарифов на импортные (особенно китайские) товары при одновременном сокращении иностранной помощи на миллионы долларов представлял собой совершенно иной подход к партнерам США по всему миру. Хотя стратегическое партнерство подразумевает экономическое сотрудничество (по крайней мере, для политиков в Улан-Баторе), помощь США Монголии значительно сократилась за время правления Трампа: с 46 миллионов долларов в 2018 году до 12 миллионов долларов в 2020 году. В то же время важно подчеркнуть, что Соединенные Штаты предоставили Монголии около 24,8 млрд монгольских тугриков (8 млн долларов США) для поддержки ее усилий по борьбе с COVID-19.

Внешняя политика Байдена строилась вокруг идеи противостояния демократий и авторитарных правительств. С точки зрения Байдена, Монголия — это игрок, который стремится усилить демократическое управление, одновременно решая ряд проблем с помощью своей многопрофильной внешней политики.

Таким образом, когда Байден вступил в должность, политика США и Монголии в принципе была согласована, но не хватало ускорения экономической деятельности и реализации ранее согласованных программ сотрудничества.

Во время администрации Байдена иностранная помощь США и поддержка гражданского общества Монголии возродились. В 2022 году USAID запустило пятилетнюю программу управления энергетикой Монголии стоимостью 12 миллионов долларов, которая «обеспечит доступ к надежной электроэнергии и будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту». Посол США в Монголии в то время Майкл Клечески назвал эту сделку «прекрасной идеей, появившейся в подходящий момент, чтобы сосредоточиться на управлении энергетикой».

Год спустя, в 2023 году, USAID объявило о пятилетней (2023–2028 гг.) Стратегической рамочной программе развития Монголии, в рамках которой гранты USAID будут способствовать укреплению гражданского общества и демократических институтов Монголии, продвижению гендерного равенства и реализации различных проектов в области развития.

При администрации Байдена-Харрис Улан-Батору и Вашингтону удалось реализовать множество крупных проектов в таких важных секторах, как энергетика, важнейшие полезные ископаемые, изменение климата, цифровизация и телекоммуникации.

В марте Соединенные Штаты и Монголия достигли крупного прорыва в рамках партнерства Starlink, цель которого — улучшить связь для отдаленных районов Монголии, а также улучшить работу по ликвидации последствий стихийных бедствий с помощью современных телекоммуникационных инструментов в цифровую эпоху.

Более того, стремясь расширить и ускорить коммерческие связи Улан-Батора с мировой экономикой, авиакомпании и транспортный сектор Монголии изучают различные направления сотрудничества с Соединенными Штатами.

В 2023 году в ходе встречи вице-президента Камалы Харрис и премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая было подписано Соглашение об открытом небе между США и Монголией, которое открыло путь прямым рейсам из США в Монголию. Это позволило достичь давней цели Монголии и воспринимается как один из главных экономических триумфов Улан-Батора и Вашингтона.

По данным посольства США в Монголии, по состоянию на 2023 год Соединенные Штаты инвестировали в Монголию около 680 миллионов долларов, вложив средства в самолетостроение, локомотивы, горнодобывающую промышленность и телекоммуникационные технологии. USAID остается одним из крупнейших поставщиков иностранной помощи развитию Монголии, особенно в таких секторах, как продовольственная безопасность, реагирование на стихийные бедствия (например, катастрофический дзуд этого года) и проекты по обеспечению чистой водой.

Кроме того, учитывая решительную поддержку со стороны администрации Байдена в вопросах изменения климата и охраны окружающей среды, в июне 2024 года между The Nature Conservancy и правительством Монголии было подписано соглашение о финансировании проекта на сумму 198 миллионов долларов США для обеспечения постоянного развития.

Эти механизмы сотрудничества демонстрируют, как различные администрации США и их приоритеты могут формировать отношения, партнерство и экономическую деятельность Монголии и США. Климат был в центре внимания при Байдене, но не при Трампе; это отражено в двусторонних отношениях Монголии и США.

24 октября Американская торговая палата в Монголии организовала встречу на тему «Продвижение энергетического перехода Монголии», совпавшую с текущим парламентским обсуждением энергетической реформы в Монголии. Посол США в Монголии Ричард Буанган заявил: «Пришло время для Монголии полностью принять переход на возобновляемые источники энергии, преодолеть свои энергетические проблемы и начать зеленую революцию, которая сможет обеспечить чистой, стабильной энергией каждого из ее граждан».

В целях поддержки перехода Монголии на возобновляемые источники энергии Международная корпорация финансирования развития США и Банк развития торговли Монголии подписали «финансовый пакет на сумму 120 миллионов долларов США в поддержку малых и средних предприятий Монголии, женщин-предпринимателей и инициатив по переходу на зеленую энергию».

5 ноября США выберут нового президента. Кто бы ни был избран, Камала Харрис или Дональд Трамп, стратегическое партнерство между Монголией и США в принципе останется неизменным. Однако смена администрации может оказать влияние на двустороннюю экономическую деятельность, иностранную помощь и ход реализации существующих проектов, поскольку приоритеты США могут измениться.

Пока Монголия продолжает решать ряд новых проблем, внешняя политика Улан-Батора в отношении Вашингтона в отношении третьего соседа будет включать поиск инвестиций в разработку важнейших полезных ископаемых и переход на возобновляемые источники энергии. Следующая администрация США может также рассмотреть возможность корректировки стратегического партнерства в сторону трехсторонних механизмов для сектора возобновляемой энергетики Монголии.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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