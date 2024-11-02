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В Таджикистане задержали около 1,5 тыс. гадалок и колдунов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане задержали около 1,5 тыс. гадалок и колдунов, а также свыше 5 тыс. без официального религиозного образования, сообщает местное СМИ.

Рейд организован для борьбы с оккультными и обрядовыми практиками. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность, что суеверия становятся все более популярными и оказывают негативное влияние на общество, мешая его развитию.

Власти страны ведут борьбу с муллами, которые не имеют необходимой религиозной квалификации. За нарушение административного кодекса и занятие такой деятельностью предусмотрены штрафы от $270 до $340. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает до $680.

Обсуждается введение наказания в виде принудительных работ сроком до полугода для тех, кто продолжает заниматься оккультными практиками.

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