В Казахстане ввели новый тип визы для иностранцев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ввели новый тип визы, сообщает Министерство туризма и спорта страны.

Виза ориентирована на цифровых кочевников – людей, которые совмещают работу и путешествия.

«Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии», - говорится в сообщении.

Чтобы претендовать на визу Neo Nomad, иностранные граждане должны предоставить доказательства стабильного дохода, не менее 3 000 долларов в месяц. Также обязательными условиями являются наличие медицинской страховки и справки об отсутствии судимости.

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