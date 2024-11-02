В Казахстане ввели новый тип визы для иностранцев
CentralAsia (KZ) - В Казахстане ввели новый тип визы, сообщает Министерство туризма и спорта страны.
Виза ориентирована на цифровых кочевников – людей, которые совмещают работу и путешествия.
«Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии», - говорится в сообщении.
Чтобы претендовать на визу Neo Nomad, иностранные граждане должны предоставить доказательства стабильного дохода, не менее 3 000 долларов в месяц. Также обязательными условиями являются наличие медицинской страховки и справки об отсутствии судимости.
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