Минобороны России сообщило об уничтожении 24 дронов за ночь

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CentralAsia (CA) - Силы противовоздушной обороны России перехватили 24 беспилотника над российскими регионами в ночь на 2 ноября, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Курской и Брянской областями, три — над Орловской, два — над Белгородской, по одному — над Нижегородской и Ростовской областями, а также один — над Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил о двух сбитых беспилотниках в регионе, отметив, что пострадавших и разрушений нет. Глава Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что дрон был перехвачен ночью, также без повреждений. В Ростовской области, по словам губернатора Василия Голубева, беспилотник был сбит возле Новошахтинска; последствия на земле отсутствуют.